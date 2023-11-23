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23 ноября, 09:52

Экс-владелице "Андерсона" Татуловой грозит до пяти лет за махинации с бизнесом

Бывшей владелице сети кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой грозит до пяти лет заключения за неуплату налогов и махинации с бизнесом. По данным SHOT, она дробила свои активы на десятки юридических лиц, что позволяло платить куда меньше налогов.

В результате таких махинаций "Андерсон" приносил Татуловой около двух миллиардов рублей ежегодно, что и заинтересовало налоговиков. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение.

К слову, на данный момент предпринимательница находится в Португалии, куда переехала после продажи бизнеса компании "Вкусвилл". Сделка обошлась в крупную сумму — от 600 до 800 миллионов рублей. Кстати, возможность получения вида на жительство в европейском государстве Татулова изучала ещё в 2021 году.

В новой стране, как выяснил телеграм-канал, она на "каникулах у мамы" — планирует заниматься строительством бань на купленной земле в старинном поместье. Туда же уехали и её сыновья, которые, как и оскандалившаяся мать, прославились своими антироссийскими заявлениями.

Амбассадор Лиссабона: Почему Татулова поспешно продала сеть кафе "Андерсон" и подалась на Запад

Амбассадор Лиссабона: Почему Татулова поспешно продала сеть кафе "Андерсон" и подалась на Запад

Напомним, летом 2022 года стало известно, что бывший бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова покинула Россию. Она также сделала ряд антироссийских заявлений. Уже в ноябре бизнесвумен сообщила о масштабных проверках в "Андерсоне", а буквально позавчера выяснилось, что сеть кафе выкупил "Вкусвилл".

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анастасия Татулова

Матвей Константинов
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