Экс-владелице "Андерсона" Татуловой грозит до пяти лет за махинации с бизнесом
Бывшей владелице сети кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой грозит до пяти лет заключения за неуплату налогов и махинации с бизнесом. По данным SHOT, она дробила свои активы на десятки юридических лиц, что позволяло платить куда меньше налогов.
В результате таких махинаций "Андерсон" приносил Татуловой около двух миллиардов рублей ежегодно, что и заинтересовало налоговиков. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение.
К слову, на данный момент предпринимательница находится в Португалии, куда переехала после продажи бизнеса компании "Вкусвилл". Сделка обошлась в крупную сумму — от 600 до 800 миллионов рублей. Кстати, возможность получения вида на жительство в европейском государстве Татулова изучала ещё в 2021 году.
В новой стране, как выяснил телеграм-канал, она на "каникулах у мамы" — планирует заниматься строительством бань на купленной земле в старинном поместье. Туда же уехали и её сыновья, которые, как и оскандалившаяся мать, прославились своими антироссийскими заявлениями.
Напомним, летом 2022 года стало известно, что бывший бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова покинула Россию. Она также сделала ряд антироссийских заявлений. Уже в ноябре бизнесвумен сообщила о масштабных проверках в "Андерсоне", а буквально позавчера выяснилось, что сеть кафе выкупил "Вкусвилл".
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анастасия Татулова