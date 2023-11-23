Экс-владелице "Андерсона" Татуловой грозит до пяти лет за махинации с бизнесом

Бывшей владелице сети кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой грозит до пяти лет заключения за неуплату налогов и махинации с бизнесом. По данным SHOT, она дробила свои активы на десятки юридических лиц, что позволяло платить куда меньше налогов.

В результате таких махинаций "Андерсон" приносил Татуловой около двух миллиардов рублей ежегодно, что и заинтересовало налоговиков. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение.

К слову, на данный момент предпринимательница находится в Португалии, куда переехала после продажи бизнеса компании "Вкусвилл". Сделка обошлась в крупную сумму — от 600 до 800 миллионов рублей. Кстати, возможность получения вида на жительство в европейском государстве Татулова изучала ещё в 2021 году.