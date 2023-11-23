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Амбассадор Лиссабона: Почему Татулова поспешно продала сеть кафе "Андерсон" и подалась на Запад

Анастасия Татулова, уже бывшая владелица сети семейных кафе "Андерсон", распродала все свои основные активы на родине и укатила с сыновьями в Лиссабон. В последнее время она прославилась жёсткими высказываниями, которые могут потянуть на статью УК.

22 ноября, 21:40
<p>За сколько Анастасия Татулова продала свои активы на родине. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев , © <a href="https://cafe-anderson.ru/cafe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cafe-anderson.ru</a></p>

За сколько Анастасия Татулова продала свои активы на родине. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев , © cafe-anderson.ru

За сколько Анастасия Татулова продала свои активы на родине

Все новостные агентства облетела новость, что сеть супермаркетов "Вкусвилл" выкупила 100% сети кафе "Андерсон" — это товарный знак, кондитерская фабрика и сорок не дешёвых заведений в Москве, области и других крупных городах. Стоимость сделки не раскрывалась. Эксперты оценивают её в 600–800 млн рублей.

Смена собственника произошла на фоне масштабных фискальных проверок всей сети "Андерсон". Не исключено, что Анастасии Татуловой могут предъявить обвинения в неуплате налогов. Судя по базе СПАРК, она раздробила бизнес на десятки юрлиц и могла использовать труд самозанятых для занижения налогооблагаемой базы. В сумме сладкая империя приносила от одного до двух миллиардов в год.

  • Кафе "АндерСон" пользовалось успехом среди столичных семей. Фото © cafe-anderson.ru
    Кафе "АндерСон" пользовалось успехом среди столичных семей. Фото © cafe-anderson.ru
  • Салаты в кафе "АндерСон" стоят около 700 рублей, десерты порядка 500 рублей. Фото © cafe-anderson.ru
    Салаты в кафе "АндерСон" стоят около 700 рублей, десерты порядка 500 рублей. Фото © cafe-anderson.ru
  • Интерьеры кафе "АндерСон". Фото © cafe-anderson.ru
    Интерьеры кафе "АндерСон". Фото © cafe-anderson.ru

Кафе "АндерСон" пользовалось успехом среди столичных семей. Фото © cafe-anderson.ru

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Таким образом, основательница "Андерсона" — бывшая омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова — распродала все свои основные активы в России. Год назад она распрощалась с квартирой, где её семья жила более двадцати лет. Речь о жилье в "лужковском" доме в Наставническом переулке, покупатель выложил за них 59 млн рублей. А ранее, в 2019 году, Татулова продала за 13 млн панельную трёшку на Варшавском шоссе.

После сделки Анастасия Татулова поменяла в Фейсбук** город, указанный в качестве её места жительства. Теперь это Лиссабон. Ранее она категорически отрицала отъезд своей семьи из России. Она растит взрослых сыновей, разведена.

  • Дом, где жила Анастасия Татулова. Фото © onrealt.ru
    Дом, где жила Анастасия Татулова. Фото © onrealt.ru
  • Квартира Татуловой была единственная в доме с террасой. Фото © onrealt.ru
    Квартира Татуловой была единственная в доме с террасой. Фото © onrealt.ru
  • Интерьеры проданной Татуловой квартиры. Фото © onrealt.ru
    Интерьеры проданной Татуловой квартиры. Фото © onrealt.ru
  • Прямо со двора дома можно попасть на набережную Яузы, в сквер Сахарова и парк усадьбы Усачёвых-Найдёновых. Фото © onrealt.ru
    Прямо со двора дома можно попасть на набережную Яузы, в сквер Сахарова и парк усадьбы Усачёвых-Найдёновых. Фото © onrealt.ru

Дом, где жила Анастасия Татулова. Фото © onrealt.ru

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Каких вглядов придерживается Татулова

Позицию по украинскому вопросу Анастасия Татулова прямо не высказывает. Зато провела конкурс мемов, выставляющих Россию дикой страной с населением-рабами, высмеяла концерт в честь 23 Февраля, назвала "терпилами"людей, оставшихся в нашей стране. Её лента переполнена фотографиями с иноагентами. Татулова поддерживала арестованную "драматургессу" Женю Беркович*, для которой исламский террорист лучше русского парня, и заблокированный телеканал "Дождь"***, транслирующий экстремистские материалы.

  • Татулова с Анной Монгайт*. Фото © Facebook**/ tatulova
    Татулова с Анной Монгайт*. Фото © Facebook**/ tatulova
  • Татулова с Дмитрией Муратовым*. Фото © Facebook** / tatulova
    Татулова с Дмитрией Муратовым*. Фото © Facebook** / tatulova
  • Татулова с Михаилом Козыревым*. Фото © Facebook** / tatulova
    Татулова с Михаилом Козыревым*. Фото © Facebook** / tatulova

Татулова с Анной Монгайт*. Фото © Facebook**/ tatulova

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— Фиг с ним, с этим мостом. Он квинтэссенция того бардака, до которого дошла страна и люди, которые её доили, — так Татулова отреагировала на подрыв Крымского моста.

— Страшно ложиться: проснёшься, а гимном России стал "Владимирский централ", — продолжает глумиться.

Недавно Татулова спросила подписчиков, куда ей слетать, но чтобы обязательно вне России. Из текста поста ясно, что ей даже Антарктида милее.

  • Татулова проводит конкурс антироссийских мемов. Фото © Facebook** / tatulova
    Татулова проводит конкурс антироссийских мемов. Фото © Facebook** / tatulova
  • Татулова поддерживает заблокированный "Дождь"***. Фото © Facebook** / tatulova
    Татулова поддерживает заблокированный "Дождь"***. Фото © Facebook** / tatulova
  • Татулова призналась, что была на запрещённом митинге против мобилизации. Фото © Facebook** / tatulova
    Татулова призналась, что была на запрещённом митинге против мобилизации. Фото © Facebook** / tatulova
  • Татуловой плевать на подрыв Крымского моста. Фото © Facebook**/ tatulova
    Татуловой плевать на подрыв Крымского моста. Фото © Facebook**/ tatulova
  • Семья Татуловой с первых же дней СВО собиралась за рубеж. Фото © Facebook** / tatulova
    Семья Татуловой с первых же дней СВО собиралась за рубеж. Фото © Facebook** / tatulova
  • Татуева плачет по Жене Беркович*. Фото © Facebook** / tatulova
    Татуева плачет по Жене Беркович*. Фото © Facebook** / tatulova

Татулова проводит конкурс антироссийских мемов. Фото © Facebook** / tatulova

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Что будет делать Анастасия Татулова в Лиссабоне

Месяц назад Александра Татулова похвасталась, что запускает в Португалии на гектаре земли в старинном поместье проект "Каникулы у мамы" и для этой цели строит там бани. А ранее она искала через соцсети коммерческие помещения в Лиссабоне.

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Как выяснил Лайф, Татулова интересовалась ВНЖ в Португалии ещё в 2021 году, причём узнавала про программу для потомков сефардов. Это следует из её сообщений в Telegram-чат ALUN | Виза. Теперь она сама спец и рекомендует всем своего юриста, который помог ей въехать в Лиссабон. Страждущим перебраться в Португалию она советует поспешить, потому что гражданство в обмен на инвестиции там вот-вот перестанут выдавать.

Анастасия Татулова в Португалии. Фото © Facebook** / tatulova

Анастасия Татулова в Португалии. Фото © Facebook** / tatulova

Вместе с Татуловой переехал в Лиссабон её младший 23-летний сын, бывший топ-менеджер "Андерсона". В лиссабонских чатах он искал информацию про скутеры и где постричься у станции "Рато", а на днях написал, что освобождает квартиру, которую снимал весь год на "Площади Испания". По контексту понятно, что Татулов-младший не засобирался на родину, а, напротив, готовится прочнее осесть в Лиссабоне, въехав в собственное жильё. До Португалии весь период мобилизации он находился в Ереване.

Старший сын Татуловой Артём. Фото © Instagram** / tatulovart

Старший сын Татуловой Артём. Фото © Instagram** / tatulovart

— Я, Артём Татулов, — предприниматель, по гороскопу — Дева, по отцу — армянин, по матери — могу в нос дать, — так представляет себя старший 26-летний сын Татуловой. Он тоже был бизнес -омбудсменом, но только по защите прав молодых предпринимателей. Злые языки шепчутся, что он занял это место благодаря матери.

Артём Татулов ведёт себя как бизнес-гуру и сыплет идеями стартапов в соцсетях:

— Если запускать новый стартап, то надо его базировать на одном из смертных грехов. Можно сдавать в аренду собак. Запустить бренд люксовых дорогих наручных часов, которые не будут показывать время, — городит он.

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Как-то Артём Татулов признался, что у него нет высшего образования и получать его он не собирается. Тем не менее парень якобы заработал свой первый миллион в 19 лет, а ещё до 20 стал стипендиатом Фонда русской‌ экономики и победителем стартапа академии "Сколково". Главный его проект, онлайн-платформа для репетиторства, был продан компании "Профи.ру" за, предположительно, 100–400 млн рублей год назад.

Артём Татулов придерживается взглядов матери.

— В целях предотвращения революционных настроений было принято решение посадить всех россиян в тюрьму, — шутит он.

— Через 10 дней отчаливаю в Ереван без обратного. Зачем? Стартапы в РФ всё. Хочу платить часами и пить смузи! — написал он накануне мобилизации.

Впрочем, в Армении Артём Татулов пробыл недолго. Потом он указал в своих соцсетях, что находится в американском городе Чигаго. Сейчас он, если верить его постам, тоже где-то в Португалии. А вот его жена, невестка Анастасии Татуловой, вернулась в Москву. Там кое-что осталось у семьи: студии в жилых комплексах бизнес-класса "Пётр 1" на Красноказарменной улице (около 50 млн рублей) и в "Городе-парке" на Москвитина (до 15 млн рублей), плюс дача в Наро-Фоминске.

Кто родители Анастасии Татуловой

Анастасия Татулова основала сеть "АндерСон" в 2009-м. В том же году гигантская Объединённая судостроительная госкорпорация, где работал её отец, вице-адмирал ВМФ Анатолий Шмелов, получила в управление проблемный Амурский судостроительный завод, а также миллиарды рублей на его финансовое оздоровление. Шмелов как раз распределял эти деньги, так как занимал в ОСК в то время важную должность начальника департамента гособоронзаказа.

Мать Анастасии Татуловой трудилась в Российском профсоюзе работников судостроения.

Анастасия Татулова с отцом. Фото © Facebook** / tatulova

Анастасия Татулова с отцом. Фото © Facebook** / tatulova

* Признаны иногаентами в России

**Instagram и Facebook запрещены в России, принадлежат экстремистской корпорации Meta

***Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России

Почему Татулова так быстро продала бизнес в России и уехала на Запад?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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