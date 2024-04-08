Почему Татулова поспешно продала сеть кафе "Андерсон" и подалась на Запад Минюст включил экс-владелицу сети семейных кафе "Андерсон" Анастасию Татулову* в список иноагентов за жёсткие высказывания против России и СВО. Она уже распродала все свои основные активы на родине и укатила с сыновьями в Лиссабон. Как она живёт? 55906 55906 За сколько Анастасия Татулова продала свои активы на родине. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев , © cafe-anderson.ru

По информации Минюста, экс-хозяйка "Андерсона" Татулова* распространяла информацию, которая негативно сказывалась на формировании образа РФ, а также выступала против спецоперации на Украине.

Каких вглядов придерживается Татулова*

Позицию по украинскому вопросу Анастасия Татулова* прямо не высказывает. Зато провела конкурс мемов, выставляющих Россию дикой страной с населением-рабами, высмеяла концерт в честь 23 Февраля, назвала "терпилами"людей, оставшихся в нашей стране. Её лента переполнена фотографиями с иноагентами. Татулова поддерживала арестованную "драматургессу" Женю Беркович*, для которой исламский террорист лучше русского парня, и заблокированный телеканал "Дождь"***, транслирующий экстремистские материалы.







— Фиг с ним, с этим мостом. Он квинтэссенция того бардака, до которого дошла страна и люди, которые её доили, — так Татулова* отреагировала на подрыв Крымского моста.

— Страшно ложиться: проснёшься, а гимном России стал "Владимирский централ", — продолжает глумиться.

Недавно Татулова* спросила подписчиков, куда ей слетать, но чтобы обязательно вне России. Из текста поста ясно, что ей даже Антарктида милее.













За сколько Анастасия Татулова* продала свои активы на родине

Cеть супермаркетов "Вкусвилл" выкупила 100% сети кафе "Андерсон" — это товарный знак, кондитерская фабрика и сорок не дешёвых заведений в Москве, области и других крупных городах. Стоимость сделки не раскрывалась. Эксперты оценивают её в 600–800 млн рублей.

Смена собственника произошла на фоне масштабных фискальных проверок всей сети "Андерсон". Не исключено, что Анастасии Татуловой* могут предъявить обвинения в неуплате налогов. Судя по базе СПАРК, она раздробила бизнес на десятки юрлиц и могла использовать труд самозанятых для занижения налогооблагаемой базы. В сумме сладкая империя приносила от одного до двух миллиардов в год.







Таким образом, основательница "Андерсона" — бывшая омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова* — распродала все свои основные активы в России. Год назад она распрощалась с квартирой, где её семья жила более двадцати лет. Речь о жилье в "лужковском" доме в Наставническом переулке, покупатель выложил за них 59 млн рублей. А ранее, в 2019 году, Татулова продала за 13 млн панельную трёшку на Варшавском шоссе.

После сделки Анастасия Татулова* поменяла в Фейсбук** город, указанный в качестве её места жительства. Теперь это Лиссабон. Ранее она категорически отрицала отъезд своей семьи из России. Она растит взрослых сыновей, разведена.









Что будет делать бывшая владелица "Андерсона" в Лиссабоне

Александра Татулова* хвасталась, что запускает в Португалии на гектаре земли в старинном поместье проект "Каникулы у мамы" и для этой цели строит там бани. А ранее она искала через соцсети коммерческие помещения в Лиссабоне.

Как выяснил Лайф, Татулова* интересовалась ВНЖ в Португалии ещё в 2021 году, причём узнавала про программу для потомков сефардов. Это следует из её сообщений в Telegram-чат ALUN | Виза. Теперь она сама спец и рекомендует всем своего юриста, который помог ей въехать в Лиссабон. Страждущим перебраться в Португалию она советует поспешить, потому что гражданство в обмен на инвестиции там вот-вот перестанут выдавать.

Анастасия Татулова* в Португалии. Фото © Facebook** / tatulova

Вместе с Татуловой* переехал в Лиссабон её младший 23-летний сын, бывший топ-менеджер "Андерсона". В лиссабонских чатах он искал информацию про скутеры и где постричься у станции "Рато", а на днях написал, что освобождает квартиру, которую снимал весь год на "Площади Испания". По контексту понятно, что Татулов-младший не засобирался на родину, а, напротив, готовится прочнее осесть в Лиссабоне, въехав в собственное жильё. До Португалии весь период мобилизации он находился в Ереване.

Старший сын Татуловой Артём. Фото © Instagram** / tatulovart

— Я, Артём Татулов, — предприниматель, по гороскопу — Дева, по отцу — армянин, по матери — могу в нос дать, — так представляет себя старший 26-летний сын Татуловой*. Он тоже был бизнес -омбудсменом, но только по защите прав молодых предпринимателей. Злые языки шепчутся, что он занял это место благодаря матери.

Артём Татулов ведёт себя как бизнес-гуру и сыплет идеями стартапов в соцсетях:

— Если запускать новый стартап, то надо его базировать на одном из смертных грехов. Можно сдавать в аренду собак. Запустить бренд люксовых дорогих наручных часов, которые не будут показывать время, — городит он.

Как-то Артём Татулов признался, что у него нет высшего образования и получать его он не собирается. Тем не менее парень якобы заработал свой первый миллион в 19 лет, а ещё до 20 стал стипендиатом Фонда русской‌ экономики и победителем стартапа академии "Сколково". Главный его проект, онлайн-платформа для репетиторства, был продан компании "Профи.ру" за, предположительно, 100–400 млн рублей год назад.

Артём Татулов придерживается взглядов матери.

— В целях предотвращения революционных настроений было принято решение посадить всех россиян в тюрьму, — шутит он.

— Через 10 дней отчаливаю в Ереван без обратного. Зачем? Стартапы в РФ всё. Хочу платить часами и пить смузи! — написал он накануне мобилизации.

Впрочем, в Армении Артём Татулов пробыл недолго. Потом он указал в своих соцсетях, что находится в американском городе Чигаго. Сейчас он, если верить его постам, тоже где-то в Португалии. А вот его жена, невестка Анастасии Татуловой*, вернулась в Москву. Там кое-что осталось у семьи: студии в жилых комплексах бизнес-класса "Пётр 1" на Красноказарменной улице (около 50 млн рублей) и в "Городе-парке" на Москвитина (до 15 млн рублей), плюс дача в Наро-Фоминске.

Кто родители Анастасии Татуловой*

Анастасия Татулова* основала сеть "АндерСон" в 2009-м. В том же году гигантская Объединённая судостроительная госкорпорация, где работал её отец, вице-адмирал ВМФ Анатолий Шмелов, получила в управление проблемный Амурский судостроительный завод, а также миллиарды рублей на его финансовое оздоровление. Шмелов как раз распределял эти деньги, так как занимал в ОСК в то время важную должность начальника департамента гособоронзаказа.

Мать Анастасии Татуловой* трудилась в Российском профсоюзе работников судостроения.

Анастасия Татулова с отцом. Фото © Facebook** / tatulova

* Признаны иногаентами в России **Instagram и Facebook запрещены в России, принадлежат экстремистской корпорации Meta ***Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России

Почему Татулова* так быстро продала бизнес в России и уехала на Запад? 0 Её предупредили, что скоро к ней придут силовики Потому что решила навсегда перебраться на Запад Я не знаю кафе "Андерсон" и Татулову, мне нет до них дела

Авторы Пётр Егоров