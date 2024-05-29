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Регион
29 мая, 12:12

Бежавший в Израиль Галкин* проиграл ещё одну битву против клейма иноагента

Максим Галкин* снова не смог оспорить статус иноагента в суде Москвы

Максим Галкин*. Обложка © Life.ru / Константин Просалов

Максим Галкин*. Обложка © Life.ru / Константин Просалов

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* не смог оспорить в московском суде отказ исключить его из списка иноагентов. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении его жалобы, сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

"Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину* было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов", — огласил судья.

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Напомним, Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Комик с этим не согласился и 15 мая 2023 года подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно. В октябре того же года сообщалось, что Галкину* грозил штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В апреле этого года он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из иноагентов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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