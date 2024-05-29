Бежавший в Израиль Галкин* проиграл ещё одну битву против клейма иноагента
Максим Галкин* снова не смог оспорить статус иноагента в суде Москвы
Максим Галкин*. Обложка © Life.ru / Константин Просалов
Уехавший из России шоумен Максим Галкин* не смог оспорить в московском суде отказ исключить его из списка иноагентов. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении его жалобы, сообщает корреспондент Life.ru с заседания.
"Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину* было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов", — огласил судья.
Напомним, Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Комик с этим не согласился и 15 мая 2023 года подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно. В октябре того же года сообщалось, что Галкину* грозил штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В апреле этого года он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из иноагентов.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.