"Пацифист" Noize MC* вышел на сцену в футболке террористического "Азова"**
Рэпер Noize MC* появился на концерте в футболке полка "Азов"**
Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) под одобрительные вопли толпы на своём концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона "Азов"**. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok.
Noize MC* продемонстрировал на концерте футболку с символикой полка "Азов"**. Видео © TikTok / sergio.marchuk
Яро выступающий за прекращение любых военных действий уроженец Белгорода рэпер Noize MC*, заметив в толпе на своём концерте развёрнутый украинский флаг, проникся патриотическими чувствами к Украине. Музыкант торжественно расстегнул пуговицы на рубашке, под которой своего часа ждал фирменный мерч украинского нацбата "Азов"**.
Предчувствуя появление украинских фанатов на своём концерте, Иван* наверняка решил подстраховаться, выбрав футболку, которая точно угодит им. Артист не прогадал — патриоты Украины, проживающие в Валенсии и притащившие на его выступление флаг, были в абсолютном восторге от такого жеста исполнителя из Белгорода.
Пока Noize MC* всячески пытается угодить патриотам Украины, его юристы трудятся, чтобы оспорить в суде иноагентский статус исполнителя. Ранее Ивана Алексеева* обязали выплатить 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Из-за этого он даже мог стать фигурантом уголовного дела.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
VK / Noize MC*