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17 июня, 06:02

"Пацифист" Noize MC* вышел на сцену в футболке террористического "Азова"**

Рэпер Noize MC* появился на концерте в футболке полка "Азов"**

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) под одобрительные вопли толпы на своём концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона "Азов"**. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok.

Noize MC* продемонстрировал на концерте футболку с символикой полка "Азов"**. Видео © TikTok / sergio.marchuk

Яро выступающий за прекращение любых военных действий уроженец Белгорода рэпер Noize MC*, заметив в толпе на своём концерте развёрнутый украинский флаг, проникся патриотическими чувствами к Украине. Музыкант торжественно расстегнул пуговицы на рубашке, под которой своего часа ждал фирменный мерч украинского нацбата "Азов"**.

Предчувствуя появление украинских фанатов на своём концерте, Иван* наверняка решил подстраховаться, выбрав футболку, которая точно угодит им. Артист не прогадал — патриоты Украины, проживающие в Валенсии и притащившие на его выступление флаг, были в абсолютном восторге от такого жеста исполнителя из Белгорода.

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Пока Noize MC* всячески пытается угодить патриотам Украины, его юристы трудятся, чтобы оспорить в суде иноагентский статус исполнителя. Ранее Ивана Алексеева* обязали выплатить 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Из-за этого он даже мог стать фигурантом уголовного дела.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

VK / Noize MC*

Владимир Озеров
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