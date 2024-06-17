"Пацифист" Noize MC* вышел на сцену в футболке террористического "Азова"**

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) под одобрительные вопли толпы на своём концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона "Азов"**. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok.

Noize MC* продемонстрировал на концерте футболку с символикой полка "Азов"**. Видео © TikTok / sergio.marchuk

Яро выступающий за прекращение любых военных действий уроженец Белгорода рэпер Noize MC*, заметив в толпе на своём концерте развёрнутый украинский флаг, проникся патриотическими чувствами к Украине. Музыкант торжественно расстегнул пуговицы на рубашке, под которой своего часа ждал фирменный мерч украинского нацбата "Азов"**.

Предчувствуя появление украинских фанатов на своём концерте, Иван* наверняка решил подстраховаться, выбрав футболку, которая точно угодит им. Артист не прогадал — патриоты Украины, проживающие в Валенсии и притащившие на его выступление флаг, были в абсолютном восторге от такого жеста исполнителя из Белгорода.