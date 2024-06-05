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5 июня, 15:01

Noize MC* не смог оспорить в суде штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд Москвы оставил в силе 30-тысячный административный штраф Noize MC*

Noize MC*. Обложка © VK / Noize MC*

Noize MC*. Обложка © VK / Noize MC*

Суд Москвы оставил в силе административный штраф, который был назначен рэперу Noize MC* (Иван Алексеев*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы столичных Судов общей юрисдикции.

"Московский городской суд оставил в силе административный штраф, назначенный Кузьминским районным судом города Москвы в отношении Алексеева Ивана Александровича* (Noize MC*). Рэпер был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", сказано в публикации.

Илья Варламов* получил третий штраф за отсутствие маркировки иноагента
Илья Варламов* получил третий штраф за отсутствие маркировки иноагента

Напомним, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году и, похоже, был категорически не согласен с этим решением Минюста, так как всевозможными путями игнорировал вытекающие из своего нового статуса обязательства, в частности не маркируя соответствующим образом своё творчество. В конце мая появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним сведениям, сейчас рэпер из Белгорода живёт в Литве.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Юрий Лысенко
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