Noize MC* не смог оспорить в суде штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд Москвы оставил в силе административный штраф, который был назначен рэперу Noize MC* (Иван Алексеев*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы столичных Судов общей юрисдикции.