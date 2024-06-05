Noize MC* не смог оспорить в суде штраф за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд Москвы оставил в силе 30-тысячный административный штраф Noize MC*
Noize MC*. Обложка © VK / Noize MC*
Суд Москвы оставил в силе административный штраф, который был назначен рэперу Noize MC* (Иван Алексеев*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы столичных Судов общей юрисдикции.
"Московский городской суд оставил в силе административный штраф, назначенный Кузьминским районным судом города Москвы в отношении Алексеева Ивана Александровича* (Noize MC*). Рэпер был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — сказано в публикации.
Напомним, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году и, похоже, был категорически не согласен с этим решением Минюста, так как всевозможными путями игнорировал вытекающие из своего нового статуса обязательства, в частности не маркируя соответствующим образом своё творчество. В конце мая появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним сведениям, сейчас рэпер из Белгорода живёт в Литве.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.