Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за мерч в поддержку нацистов из "Азова"*

Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали из-за футболки с надписью Free Azovstal Defenders ("Свободу защитникам "Азовстали"). Как рассказала журналистам сама певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко), она была в курсе запрета на любые политические заявления и демонстрацию подобных лозунгов, но сознательно пошла на нарушение.

"Мы коммуницировали со многими представителями от государства, нашей командой, общественным вещателем. Это было наше большое коллективное решение", — приводит рассказ исполнительницы украинское издание "Корреспондент".

По словам Alyona Alyona, самих исполнителей в кадре перед выходом на сцену или в пресс-зону осматривала охрана и просила снять одежду с нарушающими правила конкурса принтами либо заклеить их скотчем. А вот к остальным членам делегации таких строгих регламентов не применяли, этим и воспользовалась украинская "сборная по Евровидению". Когда во время повторов выступлений в телетрансляции камера подъехала к их делегации, они тут же продемонстрировали футболку в поддержку пленных нацистов из "Азова"*.

Украинская рэперша добавила, что её команда "очень рисковала, однако всё получилось". По её словам, представители Киева "отбились просто финансовым штрафом", но его сумму исполнительница разглашать не стала.

Напомним, что конкурсанты от Украины Jerry Heil и Alyona Alyona не пробились в финал конкурса "Евровидение", несмотря на песню и номер, нацеленный "разжалобить" европейскую публику. Музыкальный конкурс в 2024 году выиграл певец из Швейцарии Немо Меттлер.