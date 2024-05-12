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11 мая, 23:15

Победителем Евровидения в 2024 году стал певец из Швейцарии Немо Меттлер

Певец из Швейцарии Немо Меттлер, победивший в конкурсе Евровидение. Обложка © Eurovision.tv

Певец из Швейцарии Немо Меттлер, победивший в конкурсе Евровидение. Обложка © Eurovision.tv

Музыкальный конкурс Евровидение в 2024 году выиграл певец из Швейцарии Немо Меттлер. В голосовании жюри он набрал 365 баллов, ещё 236 очков добавилось голосами зрителей. Песня, которую он исполнял, называется The Code.

Второе место занял Марко Пуришич из Хорватии с композицией Rim Tim Tagi Dim. У него набралось 547 баллов. Певицы из Украины Jerry Heil и Alyona Alyona (Яна Шемаева и Алёна Савраненко), исполнившие композицию Teresa & Maria, стали третьими с 453 баллами.

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А ранее украинская база "Миротворец" пополнилось именем израильской певицы Эден Голан, которая представляла страну на Евровидении. Её обвинили в "попытках легализации оккупации" Крыма и "нарушении госграницы" Незалежной.

Анатолий Симоненко
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