Победителем Евровидения в 2024 году стал певец из Швейцарии Немо Меттлер

Музыкальный конкурс Евровидение в 2024 году выиграл певец из Швейцарии Немо Меттлер. В голосовании жюри он набрал 365 баллов, ещё 236 очков добавилось голосами зрителей. Песня, которую он исполнял, называется The Code.

Второе место занял Марко Пуришич из Хорватии с композицией Rim Tim Tagi Dim. У него набралось 547 баллов. Певицы из Украины Jerry Heil и Alyona Alyona (Яна Шемаева и Алёна Савраненко), исполнившие композицию Teresa & Maria, стали третьими с 453 баллами.