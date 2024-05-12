Участница Евровидения от Израиля Голан попала в украинскую базу "Миротворец"

Израильская певица Эден Голан внесена в украинскую базу "Миротворец". Участницу Евровидения обвинили в "попытках легализации оккупации" Крыма и "нарушении госграницы" Незалежной.

На сайте портала, который публикует личные данные всех "причастных" к "захвату" украинских территорий, говорится, что якобы Голан также вела на территории полуострова незаконную коммерческую деятельность. Параллельно исполнительнице вменяют участие в "пропагандистских" мероприятиях.