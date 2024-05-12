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11 мая, 22:02

Участница Евровидения от Израиля Голан попала в украинскую базу "Миротворец"

Эден Голан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / golaneden

Эден Голан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / golaneden

Израильская певица Эден Голан внесена в украинскую базу "Миротворец". Участницу Евровидения обвинили в "попытках легализации оккупации" Крыма и "нарушении госграницы" Незалежной.

На сайте портала, который публикует личные данные всех "причастных" к "захвату" украинских территорий, говорится, что якобы Голан также вела на территории полуострова незаконную коммерческую деятельность. Параллельно исполнительнице вменяют участие в "пропагандистских" мероприятиях.

Напомним, что певица провела в России большую часть детства. В 2016 году она действительно посещала Крым для участия в конкурсе "Детская новая волна". Затем звезда выступала в шоу "Голос. Дети".

Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"
Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"

Ранее Голан прошла в финал музыкального конкурса, несмотря на массовую акцию против участия Израиля в Евровидении. Среди митингующих оказалась и знаменитая экоактивистка Грета Тунберг.

Илья Пушкарев
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