"Переплюнуло любую оргию": Захарова жёстко прошлась по конкурсантам Евровидения

На опубликованном видео можно увидеть участника из Ирландии в сатанинском костюме, стоящего на нарисованной пентаграмме в кольце огня. Конкурсант из Финляндии появился на сцене из импровизированного яйца-кокона с обнажённой нижней частью тела. Рядом с участниками из Британии и Испании выступали полуобнажённые мужчины, а певец из Швейцарии вышел на сцену в юбке. Часть опубликованного видео сопровождалась музыкальной темой из сериала Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" 2005 года.