"Переплюнуло любую оргию": Захарова жёстко прошлась по конкурсантам Евровидения
Захарова назвала Евровидение-2024 похоронами Западной Европы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев
Конкурс "Евровидение" 2024 года стал настоящими "похоронами" Западной Европы, которые проходят штатно. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — заявила Захарова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала нарезку видео конкурса "Евровидение-2024", который она назвала похоронами Западной Европы. Видео © Telegram / Мария Захарова
На опубликованном видео можно увидеть участника из Ирландии в сатанинском костюме, стоящего на нарисованной пентаграмме в кольце огня. Конкурсант из Финляндии появился на сцене из импровизированного яйца-кокона с обнажённой нижней частью тела. Рядом с участниками из Британии и Испании выступали полуобнажённые мужчины, а певец из Швейцарии вышел на сцену в юбке. Часть опубликованного видео сопровождалась музыкальной темой из сериала Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" 2005 года.
Ранее израильская певица Эден Голан была внесена в украинскую базу "Миротворец". Участницу Евровидения обвинили в "попытках легализации оккупации" Крыма и "нарушении госграницы" Незалежной.