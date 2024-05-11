Шерше ля фам: Названа причина дисквалификации певца из Нидерландов на Евровидении Голландец Клейн отстранён от Евровидения из-за угроз участнице съёмочной группы 11 мая, 12:37 Йост Клейн. Обложка © ТАСС / ЕРА

Организаторы Евровидения отстранили от участия в финале певца из Нидерландов Йоста Клейна за то, что он угрожал одной из участниц съёмочной группы. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (EBU).

"Шведская полиция расследует жалобу женщины – участницы съёмочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идёт судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", — пояснили организаторы шоу.

Его поведение было расценено как "неподобающее и насильственное". Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) подтвердила отстранение певца от конкурса. Там тоже не стали раскрывать, как именно музыкант угрожал женщине на съёмочной площадке.

Ранее уже сообщалось, что певец Йост Клейн оказался в центре скандала на конкурсе Евровидение. Сначала его просто сняли с генеральной репетиции финала за некий инцидент, который якобы произошёл во время полуфинала прямо на съёмочной площадке. Детали не разглашались. Финал песенного конкурса состоится уже сегодня, 11 мая. Мероприятие проходит в городе Мальмё.

Авторы Татьяна Миссуми