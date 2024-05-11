Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Шерше ля фам: Названа причина дисквалификации певца из Нидерландов на Евровидении

Голландец Клейн отстранён от Евровидения из-за угроз участнице съёмочной группы

11 мая, 12:37
Йост Клейн. Обложка © ТАСС / ЕРА

Йост Клейн. Обложка © ТАСС / ЕРА

Организаторы Евровидения отстранили от участия в финале певца из Нидерландов Йоста Клейна за то, что он угрожал одной из участниц съёмочной группы. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (EBU).

"Шведская полиция расследует жалобу женщины – участницы съёмочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идёт судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", — пояснили организаторы шоу.

Его поведение было расценено как "неподобающее и насильственное". Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) подтвердила отстранение певца от конкурса. Там тоже не стали раскрывать, как именно музыкант угрожал женщине на съёмочной площадке.

"Психологическая обработка": Колдун рассказал, кто на самом деле определяет фаворитов Евровидения
"Психологическая обработка": Колдун рассказал, кто на самом деле определяет фаворитов Евровидения

Ранее уже сообщалось, что певец Йост Клейн оказался в центре скандала на конкурсе Евровидение. Сначала его просто сняли с генеральной репетиции финала за некий инцидент, который якобы произошёл во время полуфинала прямо на съёмочной площадке. Детали не разглашались. Финал песенного конкурса состоится уже сегодня, 11 мая. Мероприятие проходит в городе Мальмё.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!