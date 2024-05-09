"Психологическая обработка": Колдун рассказал, кто на самом деле определяет фаворитов Евровидения

Песенный конкурс Евровидение перестал быть про музыку, больший упор выступающие делают на визуальные эффекты, а решения жюри скорее похожи на букмекерские ставки. Об этом заявил певец, композитор и участник Евровидения 2007 года Дмитрий Колдун.

"Всё перетаскивалось с музыки на визуал, поэтому образы становились всё ярче. Иногда эта яркость доходила до каких-то уже заграничных пределов", — рассказал певец в беседе с 360.ru.

Артист пояснил, что смотрит конкурс скорее ради того, чтобы понимать тенденции, нежели для удовольствия. Касательно воздействия букмекеров на решения судей Колдун сказал, что такое бывает.

"Букмекерские ставки во многом определяли общественное мнение или позицию, как мне кажется. Если человек, допустим, выступает не очень хорошо, но букмекеры ставят на него, то эти рейтинги постоянно "пушились" через средства массовой информации, что вот именно этот [артист] победит", — пояснил певец.

По словам Колдуна, СМИ могут психологически обрабатывать зрителей, чтобы они проголосовали за "правильного" исполнителя.

Дмитрию Колдуну 38 лет. В 2007 году на Евровидении он представлял Белоруссию с песней Work your magic и занял шестое место. Это высшее достижение республики за время участия в конкурсе. Победила же тогда сербская певица Мария Шерифович с композицией Molitva.