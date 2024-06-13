Почему в СССР хотели запретить эту конфету и какой она дошла до наших дней
В СССР в разные периоды существовали цензура и контроль над производством и распространением различных товаров, включая продукты питания и сладости. Конфета "Ну-ка отними!" также столкнулась с определёнными проблемами и критикой. Но почему?
В Советском Союзе продукты и товары часто подвергались идеологической проверке, и некоторые из них могли быть запрещены из-за несоответствия советским идеалам или ценностям. По мнению властей, на обёртке конфеты "Ну-ка отними!" был неправильно изображён ребёнок. Как сложилась история конфеты длиной в сто лет, читайте далее.
Новая власть — новые рисунки!
Конфета "Ну-ка отними" выпускалась ещё в царской России и сразу полюбилась народу за нежный вкус и интересную обёртку — на ней был изображён маленький, но очень серьёзный мальчишка с битой в одной руке и плиткой шоколада в другой. С приходом советской власти изображение на упаковке решили изменить. По идеологии СССР ребёнок должен был олицетворять счастье, а грозное лицо мальчика этому противоречило.
За что в СССР запрещали любимую народную конфету? Фото © Telegram / Телеграм покажет наш: крутые истории в журнале..!
Вскоре придумали новый рисунок, на котором мальчик был уже без оружия и улыбался, смотря на шоколадку. Этот образ был более дружелюбным и закрепился до 1952 года.
Даже ребрендинг сладости не помог — всё равно мальчика с обёртки убрали. Фото © Telegram / Телеграм покажет наш: крутые истории в журнале..!
Как мальчишка исчез с обёртки навсегда
Зато девочка на знаменитой конфете очень подходила под образ типичного советского ребёнка. Фото © Telegram / Телеграм покажет наш: крутые истории в журнале..!
Позже вместо всеми узнаваемого мальчика художник Леонид Челноков предложил новый рисунок и нового персонажа. Теперь на обёртке изобразили милую пухленькую девочку в коротком голубом платьице в горошек, которая дразнит собачку конфетой, и как будто бы известное "Ну-ка отними" адресовано именно ему.
Конфета в наши дни
Современная конфета уже не та. Фото © alenka.ru
Со временем изображения на упаковке ещё много раз менялись. Детей заменили всевозможными зверушками, но самый первый образ смурного мальчугана с битой навсегда остался в памяти как лучший!
После распада СССР жизнь страны изменилась. Изменения коснулись и продуктовых полок, поэтому и конфеты "Ну-ка отними!" надолго с них пропали. Возобновилось производство лакомства лишь в 2017 году. Фабрика "Красный Октябрь" заявила о возрождении конфет, однако радоваться долго не пришлось. Как оказалось, современные сладости далеки от советских, сделанных по ГОСТу. Помимо начинки изменениям подверглась даже форма: вместо привычного прямоугольника конфета стала почти круглой.
К сожалению, а может и к счастью, жизнь не стоит на месте. Рано или поздно всё меняется: вкусы, предпочтения, окружение, идеологии и даже любимые конфеты. Всегда приятно вспомнить детство и поностальгировать, поэтому Life.ru подготовил необычную подборку самых вредных, но очень вкусных советских лакомств. А вы их пробовали?
Shutterstock / FOTODOM / Artem Sokolov