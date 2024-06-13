Политолог Мартынов: Каждый народ имеет право на собственный путь развития

Каждый народ имеет право на собственный путь развития. Соответствующее заявление сделал директор Института новейших государств Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Патриотизм как национальная идея России".

"Что касается международного измерения патриотизма, это не про специальную военную операцию (СВО), это гораздо шире. Мы говорим, что каждый народ, имеющий государство, может выбирать тот путь развития, какой он хочет", — отметил он.

Вместе с тем Мартынов подчеркнул, что Россию никогда не сможет воспринять врагом ни один из народов постсоветского пространства, так как РФ относится к ним с уважением и равноправно. Он также добавил, что наша страна всегда защищала и будет защищать свой суверенитет и традиционные ценности.