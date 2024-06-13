Дугин рассказал, как превратить русский патриотизм в научный и системный

По его словам, сегодня мы находимся на переломе интересного социально-политического процесса. Значение патриотизма в российском обществе достигло пикового значения, у нас сложилось мобилизованное и патриотически мотивированное большинство. Сейчас не быть патриотом, по мнению Дугина, это "расписаться в предательстве Родины".

"Патриотизм от эмоционального и стихийного будет двигаться в сторону научного и системного. Например, Указ № 809 "О традиционных ценностях" — это то, за что мы сражаемся. Традиционные ценности стали очень конкретными. Понятие патриотизма само по себе раскрывается. Мы будем считаться с ценностями не только формально, мы будем их внедрять. Мы стоим перед новыми вызовами, когда патриотизм меняет свою природу", — поделился он в ходе круглого стола ЭИСИ под названием "Патриотизм как национальная идея России".