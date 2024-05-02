На круглом столе ЭИСИ рассказали о колоссальной консолидации и патриотизме в новых регионах

Жители новых регионов показали беспрецедентно высокий уровень консолидации и патриотизма в ходе президентских выборов, которые прошли в марте 2024 года. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Александр Малькевич в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Непризнание выборов: причины, значение, риски".

По его словам, тезисы врага о том, на новых территория якобы никто не голосует, были разбиты многочисленными фото, видео и прямыми трансляциями с места. Людей было много, на некоторых участках образовались очереди, приходили целыми семьями, коллективами, у всех наблюдались позитивный настрой и небывалое единение.

Новые регионы показали на выборах высочайший уровень консолидации и патриотизма, заявил Малькевич. Видео © Telegram / ЭИСИ

"Всю кампанию я провёл в четырёх новых субъектах. Жители новых регионов показали беспрецедентно высокий уровень консолидации и патриотизма. И было жизненно важно отдать свой голос, поддержать лидера нашей страны, завершение СВО нашей победой. Я был потрясён праздничным настроем наших людей", — поделился Малькевич с участниками круглого стола.