Опрос показал, что уровень патриотизма в России вырос до 94%

Свежий опрос 2024 года показывает, что уровень патриотизма в России вырос до 94%, рассказал руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. По его словам, в 2016 году патриотами себя считали 80% опрошенных.

"По мнению людей, сегодня норма — быть патриотом. Из тех, кто назвал себя патриотом, 32% — скорее патриот, 62% — безусловно", — сказал Фёдоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Патриотизм как национальная идея России".

Главной эмоцией, которую вызывает Россия у респондентов, стала гордость: её испытывают 52% соотечественников. Также опрошенные упоминали про веру и любовь к Родине (45 и 43% соответственно). Озвучили россияне и своё отношение к специальной военной операции (СВО). Так, 58% считают, что она сплотила наш народ, 25% полагают, что скорее разъединила. С тем, что каждый гражданин РФ должен вносить свой вклад в СВО, согласились 61% участников опроса, 14% — придерживаются противоположного мнения.

С утверждением, что российское общество движется в правильном направлении, согласны 71% опрошенных, альтернативной точки зрения придерживаются 23% граждан. Вместе с тем девять из десяти россиян уверены, что наша страна сможет преодолеть все трудности, стоящие перед ней. Кроме того, абсолютное большинство опрошенных (93%) не собираются уезжать из России в другие страны на постоянное место жительства. Как подчеркнул Фёдоров, это исторический рекорд по эмиграционным настроениям. По его словам, в 2011 году от эмиграции отказывались 82% соотечественников, а 13% же рассматривали для себя такую возможность.