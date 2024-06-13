Экономисты объяснили, что будет с долларом после санкций США и стоит ли "скупать" валюту

Санкции США против Московской биржи и Национального клирингового центра приведут к незначительному повышению курса доллара. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

"Около недели, наверное, рынок будет очень сильно лихорадить, пока не наладится какая-то новая система и пока нервные всплески не пройдут. Вероятнее всего, курс вырастет. Я не думаю, что больше, чем процентов на 10–15, но вероятность этого довольно высока", — пояснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Финансовый эксперт Алексей Кричевский, в свою очередь, посоветовал россиянам подождать с покупками долларов и евро, если есть такая возможность. В беседе с "Газетой.ру" эксперт уточнил, что основанные на панике покупки "сметут массу наличности". Кричевский рекомендует переждать "шторм" или занять валюту у знакомых. Однако если валюта нужна срочно, то нужно идти и покупать её, считает специалист.

Экономист Никита Кричевский также призвал не покупать доллары по безумным ценам. Эксперт, наоборот, призывает их скорее продавать. По его словам, паника, которая возникла после введения санкций, вполне ожидаема. Однако 200 рублей доллар точно стоить не будет. Вместе с тем специалист удивился, что США ввели санкции в отношении Мосбиржы так поздно. По его словам, Центробанк готовился к ним ещё два года назад.

"Это не стало неожиданностью. Какое-то время поштормит, а потом всё уляжется, и торговля валютой будет происходить на внебиржевых площадках или через третьи страны, как это делается сейчас со многими товарами", — уточнил экономист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".