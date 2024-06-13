"Пройдут практически незаметно": В Госдуме успокоили россиян после введения санкций против Мосбиржи

Новый пакет американских санкций, который вынудил Московскую биржу приостановить торги долларами и евро, не сможет нанести России особого урона, так как за годы санкционного давления в РФ научились адаптироваться ко всему. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Единственное, на что оно повлияет, — механизм формирования курса будет обновлён в соответствии с новой реальностью. Большинство граждан не испытает никаких проблем по этому поводу. Удар нацелен на российскую финансовую систему в части еë контактов с недружественными валютами, и для простых граждан эти санкции пройдут практически незаметно", — отметил депутат.