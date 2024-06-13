"Пройдут практически незаметно": В Госдуме успокоили россиян после введения санкций против Мосбиржи
Депутат Толмачёв: Граждан санкции США против Мосбиржи практически не коснутся
Новый пакет американских санкций, который вынудил Московскую биржу приостановить торги долларами и евро, не сможет нанести России особого урона, так как за годы санкционного давления в РФ научились адаптироваться ко всему. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
"Единственное, на что оно повлияет, — механизм формирования курса будет обновлён в соответствии с новой реальностью. Большинство граждан не испытает никаких проблем по этому поводу. Удар нацелен на российскую финансовую систему в части еë контактов с недружественными валютами, и для простых граждан эти санкции пройдут практически незаметно", — отметил депутат.
Рассуждая об ответе России на новые санкции, парламентарий напомнил слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева: "И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!"
Как сообщал Life.ru, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стали новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. В ЦБ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.
Life.ru