В Центробанке пообещали единый и рыночный курс рубля после новых санкций США

ЦБ РФ будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. При этом он останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчёта. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

"Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", — указали в Банке России.