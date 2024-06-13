В Центробанке пообещали единый и рыночный курс рубля после новых санкций США
Центробанк РФ: Курс рубля останется единым и рыночным
ЦБ РФ будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. При этом он останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчёта. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
"Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", — указали в Банке России.
Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости нацвалюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования. Представители регулятора также заверили, что санкции против Мосбиржи не оказывают влияния на объёмы поступления валюты от экспорта и на спрос на неё для оплаты импорта.
Напомним, что Мосбиржа с 13 июня приостановит торги долларами и евро. Там указали, что на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме. А 12 июня власти Соединённых Штатов ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и главы Гагаузии Евгении Гуцул. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Также стало известно, что ЦБ приостанавливает торги гонконгским долларом.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин