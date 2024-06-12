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12 июня, 15:15

США расширили список санкций против России

Минфин США добавил более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией

Министерство финансов США ввело новые санкции против более чем 30 физических лиц, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Всего в перечень включены 33 человека и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Под новые санкции США подпали юрлица, которые связаны с IT и авиацией, общероссийское "Движение первых", АО "Русгаздобыча", "Мосбиржа", Национальный расчётный депозитарий и другие. Кроме того, Соединённые Штаты внесли в санкционный перечень главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул.

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А ранее Life.ru писал, что США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы. Речь идёт об устройствах, которые изготавливаются за пределами Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования.

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Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Дарья Нарыкова
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