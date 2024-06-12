США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы
Bloomberg: Новые санкции США затронут поставляемые в Россию чипы
Власти США в рамках нового пакета антироссийских санкций планируют запретить поставлять в РФ чипы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, Вашингтон в рамках новых санкций против Москвы планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идёт об устройствах, которые производятся за пределами Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования.
Также уточняется, что американское руководство решило внести в чёрный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляющих чипы в Россию. Кроме того, ограничения затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами авиационный сектор РФ. США также расширят санкции, наложенные на используемое в России "корпоративное программное обеспечение", а это "на практике приведёт к тому, что оно перестанет обновляться". По информации агентства, о новых ограничительных мерах будет объявлено уже 12 июня.
Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность наложения санкционных ограничений на ещё одну крупную российскую компанию — "Совкомфлот". Это крупнейший в мире оператор флота ледового класса, который занимается морской транспортировкой нефти и сжиженного газа,
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