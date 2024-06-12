США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

По данным издания, Вашингтон в рамках новых санкций против Москвы планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идёт об устройствах, которые производятся за пределами Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования.

Также уточняется, что американское руководство решило внести в чёрный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляющих чипы в Россию. Кроме того, ограничения затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами авиационный сектор РФ. США также расширят санкции, наложенные на используемое в России "корпоративное программное обеспечение", а это "на практике приведёт к тому, что оно перестанет обновляться". По информации агентства, о новых ограничительных мерах будет объявлено уже 12 июня.