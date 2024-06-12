Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на российскую компанию "Совкомфлот"
Брюссель изучает возможность наложения санкционных ограничений на ещё одну крупную российскую компанию — "Совкомфлот". Речь идёт о крупнейшем в мире операторе флота ледового класса, который занимается морской транспортировкой нефти и сжиженного газа, рассказали в Bloomberg.
По данным агентства, подготовленный ЕС документ обвиняет компанию в якобы использовании "теневого флота" для обхода энергетических рестрикций Запада. Продажа энергоресурсов позволяет России пополнять казну и увеличивать расходы на украинский конфликт, уверены в Евросоюзе.
"Европейский союз также предлагает ввести санкции против 13 судов, задействованных в перевозке товаров и технологий, которые используются в секторе обороны, транспортировке нефти и нефтепродуктов или способствующих расширению российского энергетического сектора", — уточнили в Bloomberg.
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия продолжает оставаться ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции. В то же время сами европейские государства оказываются на грани рецессии. Происходящее вынуждает зарубежных лидеров поднимать тему отставки.
Telegram / ПАО "Совкомфлот"