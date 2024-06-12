Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на российскую компанию "Совкомфлот"

Брюссель изучает возможность наложения санкционных ограничений на ещё одну крупную российскую компанию — "Совкомфлот". Речь идёт о крупнейшем в мире операторе флота ледового класса, который занимается морской транспортировкой нефти и сжиженного газа, рассказали в Bloomberg.

По данным агентства, подготовленный ЕС документ обвиняет компанию в якобы использовании "теневого флота" для обхода энергетических рестрикций Запада. Продажа энергоресурсов позволяет России пополнять казну и увеличивать расходы на украинский конфликт, уверены в Евросоюзе.