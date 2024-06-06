Силуанов назвал санкции Запада одним из ключевых факторов развития экономики РФ
Санкции со стороны Запада стали одним из ключевых факторов для развития российской экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос, почему Россия так быстро стала четвёртой экономикой мира по паритету покупательской способности.
"Они [страны Запада] вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растёт. Поэтому этот процесс [экономического роста РФ] ускорился", — указал министр на выступлении во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ отметил, что Россия стала четвёртой экономикой мира. По словам лидера государства, поставленная им цель вхождения экономики страны в четвёрку экономик мира достигнута. Путин также указал, что Россия сможет сама производить всё, чего не хватает из-за влияния западных санкций.
О выходе РФ на четвёртую позицию в рейтинге государств по показателям паритета покупательной способности Всемирный банк заявил в конце мая. Экономический рост стал следствием своевременно принятых мер на фоне западных санкций. В дальнейшем Россия способна занять и лидерскую позицию в списке, считают эксперты. Сейчас рейтинг возглавляет Китай, далее идут США и Индия.
ТАСС / Пётр Ковалёв