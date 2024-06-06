Силуанов назвал санкции Запада одним из ключевых факторов развития экономики РФ

Санкции со стороны Запада стали одним из ключевых факторов для развития российской экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос, почему Россия так быстро стала четвёртой экономикой мира по паритету покупательской способности.

"Они [страны Запада] вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растёт. Поэтому этот процесс [экономического роста РФ] ускорился", — указал министр на выступлении во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).