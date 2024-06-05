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5 июня, 19:50

Путин заявил о мешающих России санкциях, но рассказал о борьбе с ними

Путин: Россия будет производить всё, чего не хватает в стране из-за санкций

Россия сможет сама производить всё, чего не хватает стране из-за влияния западных санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Да, может быть, какие-то цели мы вынуждены будем, как говорится, сдвигать вправо, то есть сдвигать по срокам, но мы сделаем всё равно, в основном сделаем", — сказал глава государства, комментируя влияние санкций на развитие высокотехнологичного производства. Он подчеркнул, что вопрос только в сроках.

Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира
Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира

При этом Путин признал, что санкции, безусловно, мешают России. Он уточнил, что на страну наложено 16–17 тысяч рестрикций — больше, чем на любое другое государство на планете.

Напомним, в эти минуты президент РФ проводит встречу с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. На мероприятии российский лидер отметил, что власти США ошибаются раз за разом, причём не только в международной политике, но и в экономической. Также Путин указал на успешный рост российской экономики. По его словам, в I квартале 2024 года рост в этой сфере составил 5,4%.

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Life.ru

Александра Мышляева
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