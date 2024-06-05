Путин заявил о мешающих России санкциях, но рассказал о борьбе с ними

Россия сможет сама производить всё, чего не хватает стране из-за влияния западных санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Да, может быть, какие-то цели мы вынуждены будем, как говорится, сдвигать вправо, то есть сдвигать по срокам, но мы сделаем всё равно, в основном сделаем", — сказал глава государства, комментируя влияние санкций на развитие высокотехнологичного производства. Он подчеркнул, что вопрос только в сроках.