Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира
Президент РФ Владимир Путин отрапортовал о достижении поставленной им цели — выходе России на четвёртую строчку в рейтинге экономик мира. Хорошей новостью глава Кремля поделился на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Политик напомнил, что ещё недавно страна находилась на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. Именно тогда была поставлена задача улучшить показатели и подняться вверх по списку.
"По мнению Мирового банка, Россия сегодня — четвёртая экономика мира по паритету покупательской способности", — констатировал глава государства.
О выходе России на четвёртую позицию в рейтинге государств по показателям паритета покупательной способности Всемирный банк заявил в конце мая. Экономический рост стал следствием своевременно принятых мер на фоне западных санкций. В дальнейшем страна способна занять и лидерскую позицию в списке, считают эксперты.