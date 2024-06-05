Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира

Президент РФ Владимир Путин отрапортовал о достижении поставленной им цели — выходе России на четвёртую строчку в рейтинге экономик мира. Хорошей новостью глава Кремля поделился на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Политик напомнил, что ещё недавно страна находилась на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. Именно тогда была поставлена задача улучшить показатели и подняться вверх по списку.