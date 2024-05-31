Всемирный банк (WB) опубликовал данные по показателям паритета покупательной способности мировых держав за 2021 год. Из них следует, что Россия с долей 3,8% от мирового ВВП ещё тогда заняла четвёртую строчку в рейтинге ведущих экономик мира, обогнав Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Внутренний валовый продукт РФ по ППС три года назад составил 5,7 триллиона долларов. Согласно экстраполированным данным Всемирного банка на 2022 и 2023 годы, в дальнейшем российская экономика лишь демонстрировала рост. В год начала СВО ВВП страны по паритету покупательной способности достиг значения 6 триллионов, а год назад показатель преодолел отметку 6,3 триллиона.