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Регион
31 мая, 00:56

Россию с 2021 года назвали четвёртой экономикой мира

WB: Россия с 2021 года является четвёртой экономикой мира по ППС

Всемирный банк (WB) опубликовал данные по показателям паритета покупательной способности мировых держав за 2021 год. Из них следует, что Россия с долей 3,8% от мирового ВВП ещё тогда заняла четвёртую строчку в рейтинге ведущих экономик мира, обогнав Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Внутренний валовый продукт РФ по ППС три года назад составил 5,7 триллиона долларов. Согласно экстраполированным данным Всемирного банка на 2022 и 2023 годы, в дальнейшем российская экономика лишь демонстрировала рост. В год начала СВО ВВП страны по паритету покупательной способности достиг значения 6 триллионов, а год назад показатель преодолел отметку 6,3 триллиона.

Лидером же списка является Китай, ВВП которого в 2023 году достиг значения 35 триллионов. "Серебро" досталось США с активом 27,4 триллиона, а третье место удерживает Индия с 14,6 триллиона.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия попала в десятку стран по темпам роста экономики. За 23 года ВВП страны вырос почти в восемь раз. Даже беспрецедентные санкции Запада не сумели остановить этот процесс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Илья Пушкарев
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