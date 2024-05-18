Экономика только растёт: Во Франции потребовали отменить антироссийские санкции

Тем не менее Франция и дальше выступает за продолжение санкционного давления на Россию. На этот раз Париж предложил ЕС ввести новые ограничения, которые коснутся физических и юридических лиц, подозреваемых в организации "операций по дезинформации" в отношении государств – членов ЕС и во вмешательстве в выборы.