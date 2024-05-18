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18 мая, 18:47

Экономика только растёт: Во Франции потребовали отменить антироссийские санкции

Французский политик Филиппо призвал снять санкции с РФ из-за их неэффективности

Санкции против России необходимо отменить из-за их неэффективности. С таким требованием выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Взрывной рост российской экономики! Прекратите эти глупые санкции, перестаньте отправлять миллиарды Зеленскому и побыстрее начинайте мирные переговоры", — написал политик в соцсети X.

Филиппо добавил, что показатели российской экономики превышают значения Франции и всей Европы, несмотря на санкции.

Пять стран Евросоюза решили усилить мониторинг антироссийских санкций
Пять стран Евросоюза решили усилить мониторинг антироссийских санкций

Тем не менее Франция и дальше выступает за продолжение санкционного давления на Россию. На этот раз Париж предложил ЕС ввести новые ограничения, которые коснутся физических и юридических лиц, подозреваемых в организации "операций по дезинформации" в отношении государств – членов ЕС и во вмешательстве в выборы.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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