Экономика только растёт: Во Франции потребовали отменить антироссийские санкции
Французский политик Филиппо призвал снять санкции с РФ из-за их неэффективности
Санкции против России необходимо отменить из-за их неэффективности. С таким требованием выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Взрывной рост российской экономики! Прекратите эти глупые санкции, перестаньте отправлять миллиарды Зеленскому и побыстрее начинайте мирные переговоры", — написал политик в соцсети X.
Филиппо добавил, что показатели российской экономики превышают значения Франции и всей Европы, несмотря на санкции.
Тем не менее Франция и дальше выступает за продолжение санкционного давления на Россию. На этот раз Париж предложил ЕС ввести новые ограничения, которые коснутся физических и юридических лиц, подозреваемых в организации "операций по дезинформации" в отношении государств – членов ЕС и во вмешательстве в выборы.
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