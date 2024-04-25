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24 апреля, 21:56

Париж перекинул на ЕС борьбу с "российской дезинформацией"

Bloomberg: Франция предложила новые санкции ЕС против "российской дезинформации"

Париж предложил Евросоюзу ввести новые санкции для борьбы с "российской дезинформацией". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим совершает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов", — говорится в документе французского правительства.

Ограничительные меры предлагается ввести против физических и юридических лиц, подозреваемых французскими властями в организации "операций по дезинформации" против государств – членов ЕС и вмешательстве в выборы. В частности, в немилость попали сотрудники ЧВК "Вагнер". Им может быть запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их активы там в случае наличия будут заморожены.

Предложение Франции уже поддержали Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды и Польша. Агентство отметило, что антироссийская политика крепнет на фоне выборов в Европарламент, запланированных на июнь.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут продолжения "санкционных упражнений" со стороны западных стран и видят, какие сферы и отрасли могут стать целью новых ограничений. По его словам, наше государство будет следовать курсу, продиктованному национальными интересами.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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