Париж перекинул на ЕС борьбу с "российской дезинформацией"

Париж предложил Евросоюзу ввести новые санкции для борьбы с "российской дезинформацией". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим совершает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов", — говорится в документе французского правительства.

Ограничительные меры предлагается ввести против физических и юридических лиц, подозреваемых французскими властями в организации "операций по дезинформации" против государств – членов ЕС и вмешательстве в выборы. В частности, в немилость попали сотрудники ЧВК "Вагнер". Им может быть запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их активы там в случае наличия будут заморожены.

Предложение Франции уже поддержали Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды и Польша. Агентство отметило, что антироссийская политика крепнет на фоне выборов в Европарламент, запланированных на июнь.