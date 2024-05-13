Экс-глава Всемирного банка спрогнозировал финансовую катастрофу в США

Огромный госдолг США и излишние траты правительства грозят в 2025 году привести к финансовой катастрофе. Об этом заявил экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Все признаки свидетельствуют о финансовой катастрофе в 2025 году, когда будет введён лимит госдолга, увеличатся расходы и поднимутся налоговые ставки", — написал экономист в LinkedIn.