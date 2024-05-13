Экс-глава Всемирного банка спрогнозировал финансовую катастрофу в США
Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США в 2025 году ждёт финансовая катастрофа
Огромный госдолг США и излишние траты правительства грозят в 2025 году привести к финансовой катастрофе. Об этом заявил экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Все признаки свидетельствуют о финансовой катастрофе в 2025 году, когда будет введён лимит госдолга, увеличатся расходы и поднимутся налоговые ставки", — написал экономист в LinkedIn.
Ранее на ситуацию с госдолгом США в 34 триллиона долларов обратил внимание американский изобретатель и предприниматель Илон Маск. По его словам, американская валюта ничего не будет стоить, если Соединённые Штаты не решат эту проблему.
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