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13 мая, 19:09

Экс-глава Всемирного банка спрогнозировал финансовую катастрофу в США

Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США в 2025 году ждёт финансовая катастрофа

Огромный госдолг США и излишние траты правительства грозят в 2025 году привести к финансовой катастрофе. Об этом заявил экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Все признаки свидетельствуют о финансовой катастрофе в 2025 году, когда будет введён лимит госдолга, увеличатся расходы и поднимутся налоговые ставки", — написал экономист в LinkedIn.

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Ранее на ситуацию с госдолгом США в 34 триллиона долларов обратил внимание американский изобретатель и предприниматель Илон Маск. По его словам, американская валюта ничего не будет стоить, если Соединённые Штаты не решат эту проблему.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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