В США оставили без изменений базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора. На таком уровне ФРС удерживает ставку с июля прошлого года.

"Комитет [по операциям на открытом рынке, FOMC] принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%", — говорится в пресс-релизе.

ФРС также отметила, что не видит целесообразности в том, чтобы сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция приближается к 2%.