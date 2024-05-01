В США оставили без изменений базовую ставку
ФРС США оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора. На таком уровне ФРС удерживает ставку с июля прошлого года.
"Комитет [по операциям на открытом рынке, FOMC] принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%", — говорится в пресс-релизе.
ФРС также отметила, что не видит целесообразности в том, чтобы сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция приближается к 2%.
Между тем госдолг США растёт как на дрожжах и, как призналась министр финансов Джанет Йеллен, стал "пугающим". Его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Однако, считает министр, экономика Штатов огромная, поэтому госдолг "вполне управляем". По мнению российского Минфина, такая сумма образовалась из-за бесконтрольной эмиссии доллара. А американцы, отмечал глава ведомства Антон Силуанов, до сих пор считают, что пользуются надёжной и устойчивой валютой.
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