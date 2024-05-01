"Сыты по горло": В Конгрессе назвали полнейшей чушью заявления Вашингтона о ситуации в стране
Конгрессвумен Грин: Граждане США сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона
Граждане США сыты по горло "полнейшей чушью", которую слышат от американских властей по поводу ситуации в стране, в частности об экономике и внешней политике. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона", — подчеркнула политик в беседе с журналистами.
Грин находится в недоумении, как экономика Соединённых Штатов до сих пор "остаётся на плаву". По словам конгрессвумен, многие компании сталкиваются с трудностями, а население платит с каждым разом всё больше налогов. При этом Белый дом продолжает направлять средства на поддержку Украины. Грин отметила, что государственный долг США превысил 34 триллиона долларов.
Ранее конгрессвумен посоветовала американским политикам идти в наёмники в Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместо выделения финансовой помощи Киеву. Грин даже предложила подумать о том, чтобы внести соответствующую поправку в законопроект о помощи Незалежной.
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