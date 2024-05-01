"Сыты по горло": В Конгрессе назвали полнейшей чушью заявления Вашингтона о ситуации в стране

Граждане США сыты по горло "полнейшей чушью", которую слышат от американских властей по поводу ситуации в стране, в частности об экономике и внешней политике. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

"Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона", — подчеркнула политик в беседе с журналистами.

Грин находится в недоумении, как экономика Соединённых Штатов до сих пор "остаётся на плаву". По словам конгрессвумен, многие компании сталкиваются с трудностями, а население платит с каждым разом всё больше налогов. При этом Белый дом продолжает направлять средства на поддержку Украины. Грин отметила, что государственный долг США превысил 34 триллиона долларов.