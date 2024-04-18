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Конгрессменам США советуют идти в наёмники ВСУ вместо многомиллиардных донатов

Конгрессвумен Тейлор-Грин посоветовала сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ

18 апреля, 12:21
Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала сторонников помощи Киеву вступить в ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала сторонников помощи Киеву вступить в ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин посоветовала всем американским политикам, желающим оказывать военную помощь Киеву, вступить в ВСУ.

"Если вы хотите финансировать войну, почему бы вам на неё не отправиться? Покажите свою поддержку Украине", написала она в соцсети Х.

По её словам, можно даже внести соответствующую поправку в законопроект о помощи Украине. Тейлор-Грин уже не раз говорила, что американцы хотят мира между Москвой и Киевом, поэтому не понимают, почему Вашингтон продолжает накачивать оружием украинскую сторону.

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Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленном в Палате представителей Конгресса США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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