Конгрессменам США советуют идти в наёмники ВСУ вместо многомиллиардных донатов Конгрессвумен Тейлор-Грин посоветовала сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ 18 апреля, 12:21 Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала сторонников помощи Киеву вступить в ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин посоветовала всем американским политикам, желающим оказывать военную помощь Киеву, вступить в ВСУ.

"Если вы хотите финансировать войну, почему бы вам на неё не отправиться? Покажите свою поддержку Украине", — написала она в соцсети Х.

По её словам, можно даже внести соответствующую поправку в законопроект о помощи Украине. Тейлор-Грин уже не раз говорила, что американцы хотят мира между Москвой и Киевом, поэтому не понимают, почему Вашингтон продолжает накачивать оружием украинскую сторону.

Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленном в Палате представителей Конгресса США.

Авторы Татьяна Миссуми