В США обанкротился первый в этом году банк
FDIC: Власти США взяли под контроль и закрыли Republic First Bank
Американский Republic First Bank перешёл под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Как говорится в заявлении пресс-службы FDIC, опубликованном на сайте федерального ведомства, эта кредитно-финансовая организация стала первым банком США, обанкротившимся в этом году.
"Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что вкладчики Republic Bank смогут получить доступ к своим деньгам, выписав чеки, используя банкоматы или дебетовые карты. Помимо того, утверждается, что отделения Republic First Bank откроются по обычному графику работы как филиалы Fulton Bank, с которым было достигнуто соглашение по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка.
"Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank, поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов", — сообщает FDIC.
Напомним, что в марте прошлого года сообщалось о банкротстве нескольких крупных банков в США. Тогда Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине в стране. А власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.
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