В США обанкротился первый в этом году банк

Американский Republic First Bank перешёл под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Как говорится в заявлении пресс-службы FDIC, опубликованном на сайте федерального ведомства, эта кредитно-финансовая организация стала первым банком США, обанкротившимся в этом году.

"Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вкладчики Republic Bank смогут получить доступ к своим деньгам, выписав чеки, используя банкоматы или дебетовые карты. Помимо того, утверждается, что отделения Republic First Bank откроются по обычному графику работы как филиалы Fulton Bank, с которым было достигнуто соглашение по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка.