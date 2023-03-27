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27 марта, 06:00

First Citizens Bank покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося в США SVB

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company решил купить все вклады и кредиты обанкротившегося в США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

"Федеральная корпорация страхования вкладов заключила соглашение о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе.

Silicon Valley Bridge Bank — это "промежуточный банк", который был создан в марте после банкротства SVB. 27 марта 17 его отделений будут открыты как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company. Все вкладчики SVB автоматически станут вкладчиками банковского холдинга.

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Напомним, в марте в США закрылись два крупных банка — Signature Bank и Silicon Valley. В Конгрессе посчитали, что во всём виноват президент Джо Байден, а французский политик Флориан Филиппо предрёк страшные последствия краха банков Запада.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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