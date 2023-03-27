First Citizens Bank покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося в США SVB

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company решил купить все вклады и кредиты обанкротившегося в США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

"Федеральная корпорация страхования вкладов заключила соглашение о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе.