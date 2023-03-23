Политолог спрогнозировал неизбежное падение США
Политолог Межуев рассказал, что США могли потерять лидерство в мире ещё в 70-е годы
США теряют лидирующие позиции в мире, и предпосылки к этому возникли очень давно, но тогда процесс затормозился из-за разлада в отношениях между СССР и Китаем. Об этом сказал политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в ходе круглого стола ЭИСИ по теме "Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие".
"Ещё десять лет назад покойный политолог Бжезинский писал, что Штаты теряют мировое лидерство. Но тогда всем было сложно понять, и даже события 2014 года не продемонстрировали наглядно крах однополярного мира. Может быть то, что сейчас происходит, — это альтернативная версия событий, которые могли произойти в 70-е годы, если бы СССР и Китай тогда не поссорились", — объяснил он.
По его словам, теперь возникает мир, в котором уже стало ясно, что США едва ли удержат пальму первенства. Многое начнёт зависеть от Китая и стран Южной Америки. И теперь Россия должна чётко понять свою роль, сейчас наша страна выступает военным защитником глобальной справедливости, подчеркнул Межуев.
Ранее сообщалось, что экономисты обнаружили 186 американских банков, подверженных рискам, аналогичных тем, которые стали причиной банкротства крупного Silicon Valley Bank (SVB).
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