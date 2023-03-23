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23 марта, 14:36

Политолог спрогнозировал неизбежное падение США

Политолог Межуев рассказал, что США могли потерять лидерство в мире ещё в 70-е годы

США теряют лидирующие позиции в мире, и предпосылки к этому возникли очень давно, но тогда процесс затормозился из-за разлада в отношениях между СССР и Китаем. Об этом сказал политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в ходе круглого стола ЭИСИ по теме "Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие".

"Ещё десять лет назад покойный политолог Бжезинский писал, что Штаты теряют мировое лидерство. Но тогда всем было сложно понять, и даже события 2014 года не продемонстрировали наглядно крах однополярного мира. Может быть то, что сейчас происходит, — это альтернативная версия событий, которые могли произойти в 70-е годы, если бы СССР и Китай тогда не поссорились", — объяснил он.

По его словам, теперь возникает мир, в котором уже стало ясно, что США едва ли удержат пальму первенства. Многое начнёт зависеть от Китая и стран Южной Америки. И теперь Россия должна чётко понять свою роль, сейчас наша страна выступает военным защитником глобальной справедливости, подчеркнул Межуев.

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Ранее сообщалось, что экономисты обнаружили 186 американских банков, подверженных рискам, аналогичных тем, которые стали причиной банкротства крупного Silicon Valley Bank (SVB).

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Татьяна Миссуми
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