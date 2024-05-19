Россия попала в десятку стран по темпам роста экономики

ВВП России за 23 года вырос в 7,7 раза, обеспечив нашей стране десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.Об этом сообщают РИА "Новости", ссылаясь на материалы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Первое место по темпам роста заняла Эфиопия, ВВП которой увеличился в 19,4 раза. На втором месте — Китай с ростом ВВП в 14,6 раза. Закрывает тройку лидеров Казахстан с экономикой, которая увеличилась в 14,2 раза.

Единственной страной, у которой ВВП не вырос, а упал за этот срок, стала Япония. Её экономика сократилась на 15% и составила 4,2 триллиона долларов против пяти триллионов по итогам прошлого столетия.