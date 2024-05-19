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19 мая, 07:15

Россия попала в десятку стран по темпам роста экономики

Вид на "Москву-Сити". Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Вид на "Москву-Сити". Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

ВВП России за 23 года вырос в 7,7 раза, обеспечив нашей стране десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.Об этом сообщают РИА "Новости", ссылаясь на материалы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Первое место по темпам роста заняла Эфиопия, ВВП которой увеличился в 19,4 раза. На втором месте — Китай с ростом ВВП в 14,6 раза. Закрывает тройку лидеров Казахстан с экономикой, которая увеличилась в 14,2 раза.

Единственной страной, у которой ВВП не вырос, а упал за этот срок, стала Япония. Её экономика сократилась на 15% и составила 4,2 триллиона долларов против пяти триллионов по итогам прошлого столетия.

МВФ дал новый прогноз российской экономике на 2024–2025 годы
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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что темпы роста экономики опережают прежние прогнозы. В феврале валовый продукт в России увеличился в годовом отношении на 6%.

Мирон Сидоров
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