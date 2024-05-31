Решетников рассказал, за счёт чего Россия оказалась в четвёрке крупнейших экономик мира

В обновлённых оценках Всемирного банка говорится о том, что Россия по паритету покупательной способности стала четвёртой экономикой мира ещё в 2021 году, а затем удерживала эту позицию следующие два года. Министр экономического развития России Максим Решетников по этому поводу заявил, что данного результата удалось достичь благодаря своевременно принятым мерам в период антиковидных ограничений и западных санкций.

Глава Минэкономразвития РФ сообщил, что эти меры были приняты по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки бизнеса, регионов и граждан. В первую очередь Решетников напомнил об антикризисных инициативах, принятых российским кабинетом министров в пандемию.

"Тогда была оказана поддержка гражданам и бизнесу в острую фазу кризиса. Меры поддержки были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП (малые и средние предприятия. — Прим. Life.ru). Это позволило сохранить бизнес и рабочие места", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономики.

Благодаря принятым мерам спад экономики в РФ в 2020 году составил всего -2,7% г/г, что ниже, чем в развитых странах. В 2021 году российская экономика преодолела спад и показала рост на 5,9%, добавил глава ведомства.

Помимо того, министр сообщил, что в 2022 году в связи с принятыми на Западе санкциями против России в рамках первоочередного плана противодействия была снижена административная нагрузка на экономику. Также был расширен пакет поддержки МСП и реализована крупная программа поддержки импортозамещающих инвестиционных проектов. В то же время регионам предоставили дополнительные бюджетные кредиты, с помощью которых можно было погасить долговые обязательства субъекта.

"Так, несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад нашей экономики составил всего -1,2% г/г, а в 2023 году экономика РФ выросла на 3,6% г/г (за 2022–2023 гг. накопленный рост на 2,4% г/г). То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021–2023 годов экономика России выросла на 8,4%", — заключил Решетников.