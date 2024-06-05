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5 июня, 18:23

Путин: Российская экономика в I квартале 2024 года выросла на 5,4%

В I квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4%. Об этом заявил президент России на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"В этом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России в начале 2024 года оказались выше прогнозов, в январе – феврале валовый внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 6% в годовом выражении. Кроме того, президент отметил, что в экономической сфере укрепляются позитивные тенденции. По словам главы государства, ВВП страны, согласно статистике первых месяцев этого года, растёт и демонстрирует хорошие темпы.

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Life.ru

Александра Мышляева
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