Путин: Российская экономика в I квартале 2024 года выросла на 5,4%

В I квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4%. Об этом заявил президент России на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России в начале 2024 года оказались выше прогнозов, в январе – феврале валовый внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 6% в годовом выражении. Кроме того, президент отметил, что в экономической сфере укрепляются позитивные тенденции. По словам главы государства, ВВП страны, согласно статистике первых месяцев этого года, растёт и демонстрирует хорошие темпы.