Набиуллина перечислила три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы

Ключевыми задачами для экономики РФ на будущие годы является развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, без развития рынка капитала у РФ только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий.

"Второе направление — это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы", — сказала глава Банка России.

Также в ходе выступления Набиуллина указала, что доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей. Она дополнила, что макроэкономическая стабильность является основой для развития экономики.

Кроме того, Набиуллина считает необходимым сокращение объёма льготных кредитных программ в России. По мнению главы ЦБ, их нужно сделать точечными, тогда и кредиты для всех остальных станут доступнее.