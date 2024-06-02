"Стальная Эльвира": Личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки в 2022 году
The Economist: Охрану главы ЦБ Набиуллиной усилили после повышения ставки до 20%
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Личную охрану главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на источники в ЦБ.
"Сначала она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной", — указано в материале.
Кроме того, один из источников дополнил, что коллеги называют Набиуллину "стальной Эльвирой" из-за её твёрдого характера. В статье указано, что "даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет". Собеседники газеты уточнили, что Набиуллина проводит много времени в здании ЦБ — там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку. В ЦБ пока официально не прокомментировали публикацию британской газеты.
Напомним, в конце февраля 2022 года ЦБ из-за введённых против России санкций на фоне СВО и резкого обвала рубля поднял ключевую ставку до 20%. Затем по мере стабилизации ситуации регулятор стал её снижать. В последующие месяцы решением Центробанка она также снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых. Однако начиная с июля прошлого года ставка начала расти и к декабрю достигла 16%. В апреле 2024-го Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В пресс-службе регулятора объяснили, что инфляционное давление всё ещё остаётся высоким.