"Стальная Эльвира": Личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки в 2022 году

Личную охрану главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на источники в ЦБ.

"Сначала она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной", — указано в материале.

Кроме того, один из источников дополнил, что коллеги называют Набиуллину "стальной Эльвирой" из-за её твёрдого характера. В статье указано, что "даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет". Собеседники газеты уточнили, что Набиуллина проводит много времени в здании ЦБ — там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку. В ЦБ пока официально не прокомментировали публикацию британской газеты.