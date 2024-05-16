Набиуллина ответила на вопрос Life.ru о судьбе ключевой ставки
Набиуллина не исключает, что ключевая ставка ЦБ может снизиться к концу года
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналиста Life.ru, есть ли основания для снижения ключевой ставки в этом году. По её словам, шанс уменьшения ставки остаётся, но всё будет зависеть от уровня инфляции.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина — о ключевой ставке. Видео © Life.ru
"Мы будем смотреть, как ситуация будет развиваться. <…> Если инфляция будет снижаться, то, возможно, во второй половине года [снизим ключевую ставку], но если ситуация будет по-иному развиваться, то в зависимости от того, как инфляция себя поведёт", — пояснила Набиуллина.
Напомним, Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В пресс-службе регулятора объяснили, что инфляционное давление всё ещё остаётся высоким. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка будет удержана на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции.
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