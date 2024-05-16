Набиуллина ответила на вопрос Life.ru о судьбе ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналиста Life.ru, есть ли основания для снижения ключевой ставки в этом году. По её словам, шанс уменьшения ставки остаётся, но всё будет зависеть от уровня инфляции.

"Мы будем смотреть, как ситуация будет развиваться. <…> Если инфляция будет снижаться, то, возможно, во второй половине года [снизим ключевую ставку], но если ситуация будет по-иному развиваться, то в зависимости от того, как инфляция себя поведёт", — пояснила Набиуллина.