В Центробанке объяснили, чем опасны высокие зарплаты в России

Денег на высокие зарплаты россиянам хватит, но это чревато инфляцией. Всё дело в том, что для этих средств не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

"Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут. И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения", — указала глава регулятора.

Набиуллина дополнила, что период роста зарплат длится практически с начала прошлого года — это связано с дефицитом трудовых ресурсов. По словам главы ЦБ, спрос на труд вырос, при этом снизилось предложение. Работодателям приходится повышать зарплаты из-за нехватки кадров, чтобы привлекать новых сотрудников под расширение производства или даже просто удерживать тех, кто уже работает в компании. Набиуллина пояснила, что рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда, чтобы не было влияния на инфляцию.