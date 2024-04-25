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25 апреля, 13:01

Путин: За январь среднемесячные зарплаты выросли на 8,5% в реальном выражении

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

За январь 2024 года среднемесячные зарплаты в стране выросли на 8,5% в реальном выражении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%. Реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%, как известно", — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что в российской экономике укрепляются позитивные тенденции. По словам главы государства, несмотря на все трудности, ВВП страны продолжает расти.

Матвей Константинов
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