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5 июня, 18:41

Путин: Французская экономика оказалась на грани рецессии

Российский лидер Владимир Путин дал краткую оценку состоянию французской экономики на встрече с главами мировых информационных агентств в Северной столице. По мнению президента, Пятая республика оказалась на грани рецессии.

"Экономика Франции — она тоже балансирует на грани рецессии. Это всем уже ясно", — произнёс глава государства.

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А тем временем российская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост в 2024 году, уточнил Путин. Лишь за первый квартал показатели улучшились на 5,4%. О том, какие ещё важные заявления российский лидер сделал в ходе встречи на полях ПМЭФ, читайте здесь.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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