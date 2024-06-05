Путин: Французская экономика оказалась на грани рецессии

Российский лидер Владимир Путин дал краткую оценку состоянию французской экономики на встрече с главами мировых информационных агентств в Северной столице. По мнению президента, Пятая республика оказалась на грани рецессии.

"Экономика Франции — она тоже балансирует на грани рецессии. Это всем уже ясно", — произнёс глава государства.

А тем временем российская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост в 2024 году, уточнил Путин. Лишь за первый квартал показатели улучшились на 5,4%. О том, какие ещё важные заявления российский лидер сделал в ходе встречи на полях ПМЭФ, читайте здесь.