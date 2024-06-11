Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если выборы в Национальное собрание страны выиграет оппозиционная партия "Национальное объединение".

"Национальное объединение" не может толковать на свой манер нормы конституции. Они достаточно чёткие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо", — сказал французский лидер в интервью Le Figaro Magazine.