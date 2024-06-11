Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FORODOM / photocosmos1
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если выборы в Национальное собрание страны выиграет оппозиционная партия "Национальное объединение".
"Национальное объединение" не может толковать на свой манер нормы конституции. Они достаточно чёткие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо", — сказал французский лидер в интервью Le Figaro Magazine.
Напомним, ранее СМИ узнали, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля.