Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы

"Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии. Я назначаю досрочные парламентские выборы", — сообщил Макрон.

Также президент объявил даты голосования: первый тур стартует уже 30 июня, а второй состоится спустя неделю — 7 июля. Незадолго до заявления Макрона к нему с просьбой о роспуске Нацсобрания обратился глава оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Глава лидирующей на выборах в ЕП фракции призвал политика признать новую реальность.