Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы
Здание французского парламента. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания. Своё решение глава Елисейского дворца анонсировал 9 июня в ходе телеобращения к согражданам.
"Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии. Я назначаю досрочные парламентские выборы", — сообщил Макрон.
Также президент объявил даты голосования: первый тур стартует уже 30 июня, а второй состоится спустя неделю — 7 июля. Незадолго до заявления Макрона к нему с просьбой о роспуске Нацсобрания обратился глава оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Глава лидирующей на выборах в ЕП фракции призвал политика признать новую реальность.
Президентская партия "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4% против 32%), чем оппозиция. Падение популярности нынешних властей Пятой республики происходит на фоне ряда агрессивных шагов Парижа в контексте украинского конфликта. Лишь за июнь Макрон разрешил ВСУ бить по России французским оружием, пообещал начать обучение пилотов из Незалежной, а также согласился передать Киеву доходы от конфискованных активов РФ.