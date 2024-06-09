Байден и Макрон условились передать Киеву прибыль от активов РФ
Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче Украине доходов от активов РФ
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон пришли к общему мнению, обсуждая направление Украине прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет агентство Reuters.
"Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договорённости с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине", — говорится в материале.
Ранее в ЕС утвердили решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. Представители Еврокомиссии планируют собрать в 2024 году три миллиарда евро и использовать 90% из них для финансирования военной помощи Украине. В свою очередь, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон объявили, что поддержат усилия ЕС в данном направлении. В МВФ заявили, что такие меры поставят под угрозу всю мировую валютную систему.