Байден и Макрон условились передать Киеву прибыль от активов РФ

Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче Украине доходов от активов РФ

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон пришли к общему мнению, обсуждая направление Украине прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет агентство Reuters .

"Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договорённости с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине", — говорится в материале.