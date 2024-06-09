ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Байден и Макрон условились передать Киеву прибыль от активов РФ

Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче Украине доходов от активов РФ

9 июня, 15:25
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон пришли к общему мнению, обсуждая направление Украине прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет агентство Reuters.

"Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договорённости с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине", говорится в материале.

В США придумали хитрую схему по финансированию Украины и российским активам
В США придумали хитрую схему по финансированию Украины и российским активам

Ранее в ЕС утвердили решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. Представители Еврокомиссии планируют собрать в 2024 году три миллиарда евро и использовать 90% из них для финансирования военной помощи Украине. В свою очередь, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон объявили, что поддержат усилия ЕС в данном направлении. В МВФ заявили, что такие меры поставят под угрозу всю мировую валютную систему.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!