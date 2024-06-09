Байден и Макрон работают над передачей замороженных активов РФ Украине
Белый дом: Байден и Макрон поддержат усилия ЕС по изъятию активов РФ для Киева
Президентам Франции и США Эмманюэлю Макрону и Джо Байдену нравится идея с использованием Киевом замороженных российских активов. Об этом свидетельствует заявление лидеров двух стран, которое было опубликовано на сайте Белого дома.
"Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и "Большой семёрки" по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины", — сказано в заявлении по итогам поездки американского президента во Францию.
Лидеры двух стран упомянули беспокоящие их поставки вооружения из Ирана и КНДР в Россию, а также указали на то, что Москва закупает китайские "материалы и компоненты двойного назначения для военного производства".
Ранее в ЕС утвердили решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. Представители Еврокомиссии планируют собрать в 2024 году три миллиарда евро и использовать 90% из них для финансирования военной помощи Украине. В МВФ заявили, что такие меры поставят под угрозу всю мировую валютную систему. А в Кремле считают, что создание такого прецедента обернётся крахом в первую очередь для всей западной экономической системы координат.
ТАСС / EPA / ANDRE PAIN