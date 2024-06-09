Байден и Макрон работают над передачей замороженных активов РФ Украине

Президентам Франции и США Эмманюэлю Макрону и Джо Байдену нравится идея с использованием Киевом замороженных российских активов. Об этом свидетельствует заявление лидеров двух стран, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

"Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и "Большой семёрки" по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины", — сказано в заявлении по итогам поездки американского президента во Францию.