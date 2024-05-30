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30 мая, 10:53

Президент Эстонии подписал закон о конфискации активов РФ

Алар Карис. Обложка © ТАСС / AP

Алар Карис. Обложка © ТАСС / AP

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Причём Таллин намерен забирать собственность не всех физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список ЕС, а тех, кто "активно участвует в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий".

"В соответствии с этими нормами собственность можно конфисковать за нанесённый ущерб, если в отношении физического или юридического лица установлена связь с совершением незаконных действий или с оказанием содействия совершению таких действий", — приводит слова Кариса портал ERR.

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Кстати, ранее президент Алар Карис отметился самонадеянным заявлением о России: он пообещал сделать всё возможное, чтобы "поставить РФ на колени". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией призвала эстонского лидера наглядно показать — как это.

Александра Вишнякова
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