Президент Эстонии подписал закон о конфискации активов РФ
Алар Карис. Обложка © ТАСС / AP
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Причём Таллин намерен забирать собственность не всех физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список ЕС, а тех, кто "активно участвует в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий".
"В соответствии с этими нормами собственность можно конфисковать за нанесённый ущерб, если в отношении физического или юридического лица установлена связь с совершением незаконных действий или с оказанием содействия совершению таких действий", — приводит слова Кариса портал ERR.
Кстати, ранее президент Алар Карис отметился самонадеянным заявлением о России: он пообещал сделать всё возможное, чтобы "поставить РФ на колени". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией призвала эстонского лидера наглядно показать — как это.