Президент Эстонии подписал закон о конфискации активов РФ

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Причём Таллин намерен забирать собственность не всех физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список ЕС, а тех, кто "активно участвует в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий".