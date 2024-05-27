В Госдуме напомнили "тявкающему" президенту Эстонии про басню о Слоне и Моське Депутат Хамитов счёл людоедскими слова президента Эстонии о России 27 мая, 10:00 Президент Эстонии Алан Карис. Фото © ТАСС/AP/Mary Altaffer

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал людоедскими слова президента Эстонии Алана Кариса о желании "поставить Россию на колени". По словам парламентария, в таких заявлениях проявляются истинные намерения Запада: сломать РФ, подчинить её себе и в конце концов раздробить и уничтожить.

"Абсолютно людоедские, кровожадные заявления первых лиц западных стран воспринимаются там как норма. Думаю, что никто не удивится, если завтра президент какой-нибудь европейской страны заявит о своем желании уничтожать всех, кто в чем-то с ним не согласен. При этом создаётся впечатление, что все эти "лидеры" никогда не видели карту мира. И решили воплотить в жизнь басню Крылова о моське, тявкающей на слона", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Хамитов подчеркнул, что именно в таких высказываниях, как интервью Кариса, и проявляются истинные намерения Запада: сломать Россию, подчинить её себе и в конце концов раздробить и уничтожить. А сильная, независимая Россия для них – как кость в горле, добавил парламентарий.

"И если несколько лет назад кто-то ещё мог сомневаться в необходимости денацификации, то сегодня все возможные сомнения уничтожили сами представители коллективного Запада", — отметил он.